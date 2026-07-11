GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
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11.07.2026 02:53:01
A GlobalFoundries Insider Sold 78% of His Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.
Michael James Hogan, Chief Strategy Officer of Globalfoundries Inc. (NASDAQ:GFS), reported the disposition of 2,800 ordinary shares on July 8, 2026 and July 9, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($66.83); post-transaction value based on July 09, 2026 market close ($69.71).GlobalFoundries Inc. operates as one of the world's leading independent semiconductor foundries with a global manufacturing footprint and approximately 13,000 employees. The company has demonstrated strong financial performance with TTM revenue of $6.8 billion and net income of $778.0 million, reflecting robust demand for specialized semiconductor manufacturing services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GLOBALFOUNDRIES INC
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04.05.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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10.02.26