Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
13.01.2026 17:44:00
A Google-backed space stock is up 600% in a year. Here’s why it could go even higher.
Planet Labs just racked up a new deal, and Wedbush’s Dan Ives thinks its stock is poised to benefit from the “intersection of space and AI.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
