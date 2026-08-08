Griffon CorpShs Aktie

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WKN: 856788 / ISIN: US3984331021

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09.08.2026 00:39:32

A Griffon Insider Sold Into an Earnings Jump but Kept $80 Million in Stock. Here's What to Know

Robert F. Mehmel, the president and COO of Griffon Corporation (NYSE:GFF), sold 37,061 shares of common stock on August 5 and August 6, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($103.32); post-transaction value based on August 6, 2026 market close ($106.30).Griffon Corporation is a global enterprise with a market capitalization of $4.9 billion, positioning itself as a significant player in the construction materials and home & building products sector. Trading at $106.30 as of August 6, 2026, the stock has appreciated 50% over the preceding twelve months, indicating robust investor confidence in the company's strategic execution and market positioning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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