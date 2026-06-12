12.06.2026 11:00:52

A Guide to Chicago’s South Side, Home of the New Obama Center

The Obama Presidential Center, opening on June 19, is poised to attract visitors to an often-overlooked area. Here’s what you’ll find in Hyde Park and beyond.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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