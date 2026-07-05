Establishment Labs Holdings Aktie
WKN DE: A2JRE4 / ISIN: VGG312491084
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05.07.2026 23:18:01
A Hedge Fund Dumped Establishment Labs Shares Worth $6.6 Million. Here's a Closer Look at the Transaction.
Hedge fund JW Asset Management, LLC reported the indirect sale of 90,533 shares of Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) across multiple open-market transactions from May 26, 2026 through May 28, 2026, totaling approximately $6.64 million in proceeds according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($73.31).* 1-year performance is calculated using May 28th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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