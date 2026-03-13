NCR Aktie
WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082
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13.03.2026 20:23:03
A Hedge Fund Just Trimmed $2.7 Million of NCR Voyix. Should You Care?
NCR Voyix (NYSE:VYX) was the subject of a February 17, 2026, SEC filing from AREX Capital Management, LP, which disclosed the sale of 251,536 shares—an estimated $2.73 million trade based on quarterly average pricing.NCR Voyix is a global provider of technology solutions focused on the retail, hospitality, and financial services sectors. The company leverages a broad portfolio of software, hardware, and managed services to streamline operations and enhance customer engagement for its clients. With a diversified revenue base and longstanding industry presence, NCR Voyix aims to deliver integrated solutions that address complex business challenges for enterprise customers worldwide.AREX Capital Management is a small, New York-based hedge fund running a concentrated portfolio. Funds like AREX manage outside capital with specific mandates and regularly rebalance for reasons that have nothing to do with a company's long-term outlook — redemptions, position-size limits, or simply locking in gains or cutting losses to manage the overall book. When a hedge fund files with the SEC to report a stock sale, it can look like a signal. In this case, it probably isn't one for individual investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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