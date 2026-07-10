Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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10.07.2026 21:04:00
A hedge-fund trade blamed for a massive market blowup in 2024 has made a big comeback, Goldman Sachs says
The currency-market carry trade is back — and bigger than it’s been in many years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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