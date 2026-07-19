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19.07.2026 19:15:00
A Hidden Threat for Micron? Apple Is Eyeing a Fix for AI Memory Demands
Apple (NASDAQ: AAPL) recently raised prices on many of its devices to offset rising memory prices, but it may have found a fix for soaring costs. A recent CNBC report said the company is in talks with an AI start-up that reduces on-device memory demands by 15x.Squeezing vastly more memory processing capabilities from the same amount of memory could be bad news for Micron Technology (NASDAQ: MU). Here's what both Apple and Micron investors should know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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