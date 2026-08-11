HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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11.08.2026 14:46:01
A HubSpot Director Buys Company Stock After a 52% Share Price Decline. Here's a Closer Look at the Transaction.
Gerald Dischler, a recent member of the Board of Directors at HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS), purchased 925 shares of common stock on August 10, 2026 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($215.93); post-transaction value based on August 10, 2026 market close ($215.91).HubSpot maintains a substantial market position with a market cap of $10.8 billion, supported by a workforce of 9,016 employees. The company's integrated CRM platform strategy differentiates it within the competitive software-as-a-service landscape by consolidating multiple business functions into a single ecosystem, enabling customers to reduce operational complexity while enhancing customer lifecycle management capabilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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