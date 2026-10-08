W Aktie
WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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08.10.2026 16:49:39
A.I. Fueled More Resilient Global Growth, W.T.O. Says
The World Trade Organization said that the drag on global trade from the war in the Middle East was more than offset by spending on A.I.-related goods.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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