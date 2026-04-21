21.04.2026 17:27:16

A.I. Is Eliminating Jobs on Wall Street

“A.I. gives us places to go we haven’t gone,” said one bank’s chief executive.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.
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