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02.07.2026 11:03:54
A.I. Is Reshaping the Economy. Good Luck Measuring How.
Some data suggest artificial intelligence is already causing job losses. Other sources show the opposite. Why is it so hard to figure out what’s going on?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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