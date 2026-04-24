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24.04.2026 11:36:18
A.I. Start-Ups From Canada and Germany Merge to Take On Silicon Valley
Cohere is acquiring Aleph Alpha in a deal aimed at customers uneasy about the dominance of American companies in artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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