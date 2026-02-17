A Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

A Infrastructure hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat A Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 556,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 613,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent verringert.

