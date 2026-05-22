A Infrastructure gewährte Anlegern Blick in die Bücher

A Infrastructure hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 754,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte A Infrastructure 671,3 Millionen INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,050 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A Infrastructure 0,420 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat A Infrastructure im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,70 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at