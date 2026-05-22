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22.05.2026 06:31:29
A Infrastructure gewährte Anlegern Blick in die Bücher
A Infrastructure hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 754,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte A Infrastructure 671,3 Millionen INR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 0,050 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A Infrastructure 0,420 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahr hat A Infrastructure im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,70 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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