A Infrastructure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

A Infrastructure hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das vergangene Quartal hat A Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 389,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 26,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at