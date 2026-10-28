A Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

A Infrastructure hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat A Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 666,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 389,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at