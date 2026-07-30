JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
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30.07.2026 13:46:01
A JFrog Director Sold Company Shares Worth $2.2 Million Amid a Massive Surge in Share Price. Here's a Deeper Look at the Sale.
Board of Directors member Yossi Sela reported a sale of 25,000 shares of JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG) at $87.43 per share in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($87.43); post-transaction value based on July 16, 2026 market close ($86.53).JFrog is a leading provider of DevOps platform solutions with approximately 1,800 employees and a market capitalization of $10.7 billion as of July 2026. The company has demonstrated significant market momentum, with a one-year share price appreciation of 115%, reflecting strong investor confidence in the DevOps infrastructure market. JFrog's competitive advantage derives from its integrated platform approach, combining artifact management, CI/CD automation, and software supply chain security into a unified solution that addresses critical enterprise development infrastructure needs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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