Kailera Therapeutics Aktie

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WKN DE: A429HX / ISIN: US4829311020

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27.04.2026 16:41:10

A Kailera Therapeutics (KLRA) Insider Scooped up an Additional 500,000 Shares for $8.0 Million

On April 20, 2026, RTW Investments, a 10% Owner of Kailera Therapeutics (NASDAQ:KLRA), reported the acquisition of 500,000 shares of common stock at $16.00 per share, according to the SEC Form 4 filing. The firm also received 10.28 million shares when its series A and series B preferred stock converted into common shares upon the closing of its initial public offering on April 20, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($16.00); post-transaction value based on April 20, 2026, market close ($24.61).Kailera Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on innovative treatments for obesity and metabolic diseases. The company leverages a diverse pipeline, highlighted by a dual-action gut hormone receptor agonist, to address unmet needs in chronic weight management. Its strategy emphasizes differentiated science and novel delivery approaches to compete in a rapidly evolving therapeutic landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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