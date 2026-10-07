GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
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07.10.2026 11:01:00
A Laguna Beach gem renovated by Diane Keaton is up for grabs for $10.3 million
Boasting breathtaking views of the Pacific Ocean, the charming 4-bedroom home is located on a triangular 0.4-acre oceanfront lot with direct access to a sandy beach via a wooden staircase.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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