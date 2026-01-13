Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

13.01.2026 21:37:20

A Lawsuit, a Streaming Deal, and a Big Question for Warner Bros. Discovery Investors

Another day, another development in the ongoing conflict between Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) and Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY).Since streaming titan Netflix (NASDAQ: NFLX) announced its intention to acquire certain assets of Warner Bros. last month, an increasingly hostile takeover bid by Paramount has been playing out in boardrooms and in the press. This, despite the fact that the deal was already unanimously approved by the boards of directors for both Netflix and Warner Bros. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

Analysen zu Discovery Holdings LtdShs

Aktien in diesem Artikel

Discovery Holdings LtdShs 11,60 0,00% Discovery Holdings LtdShs
Warner Bros. Discovery 24,54 -0,10% Warner Bros. Discovery

