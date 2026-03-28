Lazard Aktie
WKN: A0DQP8 / ISIN: BMG540501027
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28.03.2026 14:56:37
A Lazard (LAZ) Insider Sold 11,800 Shares for $474,000
Christopher Hogbin, CEO Asset Management at Lazard (NYSE:LAZ), reported the exercise of 48,332 options with an immediate sale of 11,829 shares of Common Stock across March 18 and March 19, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($40.04); post-transaction value based on March 19, 2026, market close ($39.25).* 1-year price performance calculated using March 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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