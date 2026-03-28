LeMaitre Vascular Aktie
WKN DE: A0LB2B / ISIN: US5255582018
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28.03.2026 14:17:47
A LeMaitre Vascular (LMAT) Insider Sold 2,625 Shares for $285K
On March 11, 2026, LeMaitre Vascular (NASDAQ:LMAT) Senior Vice President, Operations, Trent G Kamke, reported the exercise and immediate sale of 2,625 shares of common stock for total proceeds of approximately $285,000, according to this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($108.50); post-transaction value based on March 11, 2026, market close.* 1-year price change calculated using March 11, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu LeMaitre Vascular incShs
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24.02.26
|Ausblick: LeMaitre Vascular präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: LeMaitre Vascular stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: LeMaitre Vascular vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LeMaitre Vascular incShs
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