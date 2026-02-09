|
09.02.2026 19:26:13
A Leveraged Bet on the Broad Market or Big Tech: SPXL vs. QLD
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (NYSEMKT:SPXL) and ProShares - Ultra QQQ (NYSEMKT:QLD) both offer daily leveraged exposure to large-cap U.S. stocks, but differ in cost, sector tilts, and long-term performance, QLD focusing on the tech-heavy Nasdaq-100 and SPXL tracking the broader S&P 500.SPXL and QLD both use leverage to amplify daily returns, but their index focus creates distinct risk and return profiles. SPXL offers triple exposure to the S&P 500, while QLD provides double exposure to the Nasdaq-100. This comparison highlights their key differences in cost, holdings, risk, and performance.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
