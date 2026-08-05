Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
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06.08.2026 01:28:53
A Life360 Director Sold Stock at Exactly $60. Here's What Long-Term Investors Should Know
Brit Morin, a director at Life360, Inc. (NASDAQ:LIF), sold 10,701 shares of the company on August 4, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($60.00); post-transaction value based on August 04 market close ($63.97).Life360 is a leading digital safety and location-sharing platform with a market capitalization of $5.2 billion and TTM revenue of $529.0 million, demonstrating significant scale in the consumer technology sector. The company's freemium model has achieved strong profitability, generating $149.2 million in net income on an TTM basis, reflecting operational efficiency and high-margin subscription economics. Life360's competitive advantage derives from its integrated platform approach combining location technology, emergency services connectivity, and family coordination features, positioning it as a comprehensive solution in the personal safety and family connectivity market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
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