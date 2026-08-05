Life360 Aktie

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WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098

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06.08.2026 01:22:07

A Life360 Founder Sold $1.7 Million in Stock. Here's What Long-Term Investors Should Know

Director Chris Hulls reported a sale of 27,000 shares of Life360, Inc. (NASDAQ:LIF) on August 4, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($63.34); post-transaction value based on August 04, 2026 market close ($63.97).Life360 is a leading location technology platform with a market capitalization of $5.2 billion and TTM revenue of $529.0 million, demonstrating significant scale within the consumer safety software segment. The company's freemium model has enabled substantial user acquisition while generating strong profitability, with TTM net income of $149.2 million. Life360's competitive positioning is reinforced by its integrated platform approach, combining location services with safety features and family coordination capabilities across multiple geographic markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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