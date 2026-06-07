Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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07.06.2026 14:28:38

A Ligand Pharmaceuticals (LGND) Insider Sold 5,000 Shares for $1.1 Million

Andrew Reardon, CLO & Secretary at Ligand (NASDAQ:LGND), reported the sale of 5,000 shares of Common Stock for approximately ~$1.14 million on June 1, 2026, following the immediate exercise and disposition of stock options under an SEC Form 4 filing: SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($227.06); post-transaction value based on June 1, 2026 market close ($227.06).* 1-year price change calculated as of June 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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