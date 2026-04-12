Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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12.04.2026 14:18:04
A Lightwave Logic (LWLG) Insider Sold 20,000 Shares After a Huge Run Up
Snizhana P. Quan, the recently appointed Principal Financial Officer at Lightwave Logic (NASDAQ:LWLG), reported the exercise of 20,000 stock options and immediate sale of all resulting common shares for a total value of approximately $207,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.36); post-transaction value based on April 10, 2026 market close ($10.60).* 1-year price change calculated using April 10, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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