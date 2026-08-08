Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
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08.08.2026 17:56:19
A Live Nation Insider's Latest Transaction With Shares Up 22%: Here's What to Know
John Hopmans, executive vice president of M&A and strategic finance at Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV), reported a non-discretionary sale of 3,970 shares of common stock on August 6, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($181.77); post-transaction value based on August 6 market close ($181.77).Live Nation Entertainment is a global leader in live entertainment with a market capitalization of $42.3 billion as of August 6, 2026. The company's integrated business model—spanning concert promotion, ticketing operations, and sponsorship services—provides significant competitive advantages through vertical integration and network effects. With TTM revenue of $26.3 billion, Live Nation maintains a dominant market position in the live entertainment sector, supported by its extensive venue portfolio and proprietary ticketing platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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