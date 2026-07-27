LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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27.07.2026 11:03:00
A look at Cher’s $85 million Malibu home, after she spent $1 million in legal fees in lawsuit
Singing sensation Cher will be forced to pay the $1 million in legal fees that she incurred during a bitter legal battle against the widow of her ex-husband Sonny Bono.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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