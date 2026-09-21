Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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21.09.2026 08:36:44
A Lumentum President Sells 1,500 Shares Worth $1.4 Million Amid a Soaring Stock Price
Wupen Yuen, the President of Global Business Units at Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE), sold 1,500 shares of common stock at $903.43 per share, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($903.43); post-transaction value based on September 18, 2026 market close ($930.91).
Lumentum Holdings Inc. is a global leader in optical and photonic product manufacturing with a market cap of $83.5 billion. The company maintains a strategic position in the high-growth optical communications market, supplying essential components for next-generation telecommunications infrastructure and data center connectivity.
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Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|825,50
|2,29%
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