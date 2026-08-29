Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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29.08.2026 18:44:54
A Magnite Director Sells Nearly 50,000 Shares Worth $1.2 Million Amid a Rising Stock Price
Sarah Patricia Harden, a Director at Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI), reported a sale of 48,986 shares of common stock on August 26, 2026 and August 28, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.57); post-transaction value based on August 28, 2026 market close ($23.70).Magnite is a leading independent platform in the digital advertising ecosystem with a trailing 12-month revenue base of $742 million and net income of $166.9 million, reflecting strong operational profitability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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