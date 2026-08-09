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WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000

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09.08.2026 18:24:36

A Magnite Insider Kept $12 Million in Stock After Selling. Here's What to Know

Katie Seitz Evans, president of product and operations at Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI), reported a sale of 20,000 shares of the company on August 6, following a derivative exercise, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($24.00); post-transaction value based on the August 6 market close ($24.32).Magnite is a leading independent platform in the programmatic advertising ecosystem, with a market capitalization of $3.5 billion and TTM revenues of $742.0 million. The company operates a sophisticated two-sided marketplace that connects publishers seeking to monetize digital content with advertisers and agencies seeking efficient media buying solutions. With a strong net income of $166.9 million on a TTM basis, Magnite maintains a competitive position in the digital advertising technology sector, leveraging its independent status and comprehensive platform capabilities to serve a global customer base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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