Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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01.05.2026 17:26:00
A major Sandisk transformation is under way, and analysts say it could send the stock even higher
New long-term agreements are a sign that hyperscalers are willing to pay high prices for memory. They’ll also make Sandisk’s earnings less volatile.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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