CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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07.04.2026 09:36:00
A Major Social Security Change May Be Closer Than You Think. Here's What It Could Mean for Your Benefits
There are millions of older Americans today who rely on Social Security for income. But the program is facing a major funding shortfall in the coming years.The problem is that Social Security's main source of funding is payroll tax revenue. But in the coming years, the program is expected to owe more in benefits than the payroll taxes it collects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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