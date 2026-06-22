CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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22.06.2026 12:54:00
A major test is coming for the stock market, and Morgan Stanley warns that the Fed won’t rescue investors
The stock market faces two key headwinds after the new Fed chief said he won’t come riding to the rescue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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