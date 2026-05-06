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WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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06.05.2026 21:03:00
A major union warns regulators that Elon Musk’s SpaceX IPO ‘defies’ financial logic
SpaceX is pursuing a valuation of up to $2 trillion, in what could be the biggest public offering in history.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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