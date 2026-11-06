A-Mark Precious Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

A-Mark Precious Metals hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A-Mark Precious Metals -0,040 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,68 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at