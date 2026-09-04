A-Mark Precious Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

A-Mark Precious Metals gab am 02.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

A-Mark Precious Metals hat ein EPS von 0,41 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,410 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat A-Mark Precious Metals mit einem Umsatz von insgesamt 5,01 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 99,24 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,02 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei A-Mark Precious Metals ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 25,51 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 132,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at