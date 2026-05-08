A-Mark Precious Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

A-Mark Precious Metals hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A-Mark Precious Metals -0,360 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 10,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte A-Mark Precious Metals 3,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at