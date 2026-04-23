Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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23.04.2026 15:55:00
A market pullback is more likely than a continued rally, Goldman Sachs says
Goldman’s warning comes as the stock market has enjoyed a strong rally off the lows hit on March 30.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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