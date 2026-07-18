Recall Holdings Aktie
WKN DE: A1W8HU / ISIN: AU000000REC5
|
18.07.2026 15:15:00
A massive lettuce recall hits home as local restaurants shake up their salad menus
Some independent restaurants are throwing out all their bagged lettuce, while others have found ways to keep serving customers their leafy greens.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!