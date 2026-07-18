Recall Holdings Aktie

Recall Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W8HU / ISIN: AU000000REC5

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18.07.2026 15:15:00

A massive lettuce recall hits home as local restaurants shake up their salad menus

Some independent restaurants are throwing out all their bagged lettuce, while others have found ways to keep serving customers their leafy greens.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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