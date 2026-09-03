Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
03.09.2026 23:02:37
A Mattel Executive Dumps Nearly 40,000 Shares After an 18% One-Year Decline in the Stock
Roberto Jacobo Isaias Zanatta, Executive Vice President and Chief Supply Chain Officer of Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT), sold 39,083 shares on August 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($15.02); post-transaction value based on August 31, 2026 market close ($14.95).Mattel is a global children's entertainment corporation with a market cap of $4.3 billion. The company leverages its portfolio of heritage brands and integrated entertainment ecosystem -- combining physical toys with digital content and gaming -- to maintain competitive positioning in the leisure and consumer goods sector, despite recent market headwinds reflected in an 18% one-year share price decline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
18.08.26
|Barbie box office smash isn’t yet a boon for Mattel (Financial Times)
|
10.08.26
|Mattel-Aktie schwächer: Barbie-Hersteller veröffentlicht Whitney Houston als Puppe (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|12,31
|-2,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.