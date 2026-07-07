Orica Aktie
WKN: 854422 / ISIN: AU000000ORI1
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07.07.2026 13:02:00
A Message from Our CEO on the Orica Announcement
https://youtu.be/7caMPR51IhQFollowing today’s announcement, Plug CEO Jose Luis Crespo shares additional perspective on our partnership with Orica, discussing its strategic importance, the opportunity ahead, and what it means for Plug’s continued growth. Learn more about Orica’s Hunter Valley Hydrogen Hub Project here: https://edge.sitecorecloud.io/oricaaustraf332-oricaxmcloud01d-productionae9b-32b6/media/project/orica/orica/resources/news/2026/hvhh/hvhh-fact-sheet-2026.pdfThe post A Message from Our CEO on the Orica Announcement appeared first on Plug Power.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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