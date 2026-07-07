Orica Aktie

Orica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854422 / ISIN: AU000000ORI1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 13:02:00

A Message from Our CEO on the Orica Announcement

https://youtu.be/7caMPR51IhQFollowing today’s announcement, Plug CEO Jose Luis Crespo shares additional perspective on our partnership with Orica, discussing its strategic importance, the opportunity ahead, and what it means for Plug’s continued growth. Learn more about Orica’s Hunter Valley Hydrogen Hub Project here: https://edge.sitecorecloud.io/oricaaustraf332-oricaxmcloud01d-productionae9b-32b6/media/project/orica/orica/resources/news/2026/hvhh/hvhh-fact-sheet-2026.pdfThe post A Message from Our CEO on the Orica Announcement appeared first on Plug Power.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orica Ltd.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.