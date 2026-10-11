People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
12.10.2026 01:59:27
A migrant boat sank off the coast of Djibouti with the UN reporting over 200 people dead or missing
The UN migration agency has reported that at least 139 people were killed and 84 remain missing after a migrant boat sank overnight on its way to Yemen. At least 80 Ethiopians survived the incident but 15 children died.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!