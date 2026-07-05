Mission Produce Aktie
WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089
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05.07.2026 15:16:01
A Mission Produce Director Bought 40,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
Board of Directors member Jay A. Pack reported the purchase of 40,000 shares of Mission Produce (NASDAQ:AVO) for a total consideration of ~$484,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($12.10); post-transaction value based on June 30, 2026 market close.* 1-year performance calculated using June 30, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mission Produce Inc Registered Shs
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07.06.26
|Ausblick: Mission Produce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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