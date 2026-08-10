Natera Aktie

Natera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 00:01:59

A Natera Co-Founder Sold 2,000 Shares From a Spouse's Account. Here's What It Suggests

Executive Chairman Matthew Rabinowitz reported a sale of 2,000 shares of Natera, Inc. (NASDAQ:NTRA) in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($320.90); post-transaction value based on the August 7 market close ($322.10).Natera is a leading molecular diagnostics company with a market capitalization of $46.1 billion and TTM revenue of $2.7 billion, positioning it as a significant player in the genetic testing and prenatal diagnostics market. The company has demonstrated substantial growth momentum, with a staggering one-year stock price gain of 128%, reflecting strong market confidence in its diagnostic platforms and expansion strategy. Natera's competitive advantage derives from its proprietary molecular testing technology, comprehensive test portfolio addressing multiple clinical indications, and established relationships with healthcare providers across obstetrics, oncology, and reproductive health markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Natera Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Natera Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Founder 0,05 0,00% Founder
Natera Inc 318,35 -1,16% Natera Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen