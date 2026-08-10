Natera Aktie
WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042
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11.08.2026 00:01:59
A Natera Co-Founder Sold 2,000 Shares From a Spouse's Account. Here's What It Suggests
Executive Chairman Matthew Rabinowitz reported a sale of 2,000 shares of Natera, Inc. (NASDAQ:NTRA) in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($320.90); post-transaction value based on the August 7 market close ($322.10).Natera is a leading molecular diagnostics company with a market capitalization of $46.1 billion and TTM revenue of $2.7 billion, positioning it as a significant player in the genetic testing and prenatal diagnostics market. The company has demonstrated substantial growth momentum, with a staggering one-year stock price gain of 128%, reflecting strong market confidence in its diagnostic platforms and expansion strategy. Natera's competitive advantage derives from its proprietary molecular testing technology, comprehensive test portfolio addressing multiple clinical indications, and established relationships with healthcare providers across obstetrics, oncology, and reproductive health markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf (finanzen.at)
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Analysen zu Natera Inc
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