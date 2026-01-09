Nava a Aktie

WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010

A Navan (NAVN) Insider Bought 1.06 Million Shares for $16.7 Million

Benjamin A. Horowitz, Director of Navan (NASDAQ:NAVN), completed multiple open-market purchases totaling 1,056,534 shares for a transaction value of approximately $16.7 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.83).Navan, Inc. is a technology company specializing in AI-driven travel and expense management solutions, serving a diverse enterprise customer base. The company's platform integrates booking, policy enforcement, payments, and reporting, enabling organizations to optimize travel spending and improve operational efficiency. Navan's focus on automation and user experience positions it competitively within the software application industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
