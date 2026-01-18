Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
18.01.2026 10:51:02
A New $7 Million Bet Signals Confidence in This Auto Services Stock Up 17% From Its November IPO Price
On January 16, Louisbourg Investments disclosed a new position in Boyd Group Services during the fourth quarter.(NYSE:BYDG.F).(NYSE:BYDG.F), acquiring 46,456 shares in an estimated $7.27 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated January 16, Louisbourg Investments initiated a new position in Boyd Group Services during the fourth quarter, buying up 46,456 shares worth about $7.27 million.(NYSE:BYDG.F) during the fourth quarter, buying up 46,456 shares worth $7.27 million.(NYSE:BYDG.F), acquiring 46,456 shares. The estimated value of the trade was $7.27 million based on the average closing price during the quarter. The fund’s position in Boyd Group Services was valued at $7.27 million at quarter end, up from zero in the prior period.The new position represents 1.45% of Louisbourg’s 13F assets under management at quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Confidence Inc. Registered Shs
Analysen zu Confidence Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Confidence Inc. Registered Shs
|1 647,00
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.