Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
14.08.2026 14:05:00
A New Artificial Intelligence (AI) Company Has Cracked the Top 5 Most Popular Stocks on Robinhood
Given that Robinhood Markets pioneered commission-free online trading, opening up investing like never before, it has become the mecca for retail investors.At the end of the second quarter, the online brokerage had over 28 million funded customers on its platform, and Robinhood has also expanded its banking capabilities to offer a range of additional services.With so many customers, Robinhood is a good place for investors to gauge retail sentiment. The company provides a list of its 100 most-owned investments on Robinhood called the Robinhood Investor Index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|82,84
|-3,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.